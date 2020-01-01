Наша строительная компания, "Крымский Вектор" находится на рынке услуг с 2007 года. За это время нами было выполнено и сдано заказчикам более 30 объектов по всему Крыму. В нашей команде работают только высококвалифицированные специалисты, а строительный материал используется наилучшего качества, исключительно от проверенных производителей, поэтому мы с уверенностью можем гарантировать Вам надежность и долговечность наших построек.

Наш главный принцип - работаем для Клиента. Мы максимально стараемся воплотить в реальность требования наших заказчиков, предоставив при этом наилучшее предложение, в соотношении Цена/Качество.

Мы предоставляем полный спектр услуг, связанных с реализацией проекта, от получения разрешительной документации на строительство и до ввода здания в эксплуатацию.

Работаем в Большой Ялте и по всему Крыму.