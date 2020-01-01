О нашей компании
МЫ ВОПЛОТИМ ВАШИ МЕЧТЫ В РЕАЛЬНОСТЬ
Беремся за все виды работ, любой сложности
Наша строительная компания, "Крымский Вектор" находится на рынке услуг с 2007 года. За это время нами было выполнено и сдано заказчикам более 30 объектов по всему Крыму. В нашей команде работают только высококвалифицированные специалисты, а строительный материал используется наилучшего качества, исключительно от проверенных производителей, поэтому мы с уверенностью можем гарантировать Вам надежность и долговечность наших построек.
Наш главный принцип - работаем для Клиента. Мы максимально стараемся воплотить в реальность требования наших заказчиков, предоставив при этом наилучшее предложение, в соотношении Цена/Качество.
Мы предоставляем полный спектр услуг, связанных с реализацией проекта, от получения разрешительной документации на строительство и до ввода здания в эксплуатацию.
Работаем в Большой Ялте и по всему Крыму.
Как мы работаем
Наш основной принцип - работаем для Клиента
Мы максимально стараемся воплотить в реальность требования наших заказчиков, предоставив при этом наилучшее предложение, в соотношении Цена/Качество.
- 1. Подготовительные работы
- 2. Проектирование
- 3. Юридическое сопровождение
- 4. Строительство объекта
- 5. Полная комплектация объекта
- 6. Передача объекта заказчику
Этапы реализации проекта
Мы предлагаем своим клиентам своевременное поэтапное сотрудничество
Подготовительные работы
Проектирование
Юридическое сопровождение
Строительство объекта
Полная комплектация объекта
Передача объекта заказчику
Почему выбирают именно нас
Наши Преимущества
Наш приоритет - довольный клиент
Высококвалифицированный персонал
Гарантия качества наших работ
В нашей команде работает только высококвалифицированный персонал, имеющий довольно большой опыт в сфере строительных работ
Построено более 30 объектов
Приличный опыт за спиной
Начиная с 2007 года, нами было выполнено и построено уже более 30 объектов, по Большой Ялте и всему Крыму
Конкурентные цены
Вы будите приятно удивлены
Сотрудничая с официальными поставщиками материалов, мы можем предложить Вам доступные цены на весь спектр наших услуг
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Строительная компания "Крымский Вектор"