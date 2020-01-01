Наши Услуги

Строительство индивидуальных домов в Ялте

Монолитные, каркасные, монолитно-каркасные (железобетонные)

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Наши услуги

Строительство многоквартирных домов в Ялте

Многоквартирные жилые помещения

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Наши услуги

Проектирование в Ялте

Делаем индивидуальные проекты

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Наши Услуги

Полное юридическое сопровождение в Ялте

Получение юридической поддержки на всех этапах строительства

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Наши услуги

Комплексные поставки материалов из Китая

Прямые поставки материалов из Китая (свет, мебель, сантехника, мрамор, отделочные материалы и т.д.)

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О нашей компании

МЫ ВОПЛОТИМ ВАШИ МЕЧТЫ В РЕАЛЬНОСТЬ

Беремся за все виды работ, любой сложности

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Наша строительная компания, "Крымский Вектор" находится на рынке услуг с 2007 года. За это время нами было выполнено и сдано заказчикам более 30 объектов по всему Крыму. В нашей команде работают только высококвалифицированные специалисты, а строительный материал используется наилучшего качества, исключительно от проверенных производителей, поэтому мы с уверенностью можем гарантировать Вам надежность и долговечность наших построек.
Наш главный принцип - работаем для Клиента. Мы максимально стараемся воплотить в реальность требования наших заказчиков, предоставив при этом наилучшее предложение, в соотношении Цена/Качество.
Мы предоставляем полный спектр услуг, связанных с реализацией проекта, от получения разрешительной документации на строительство и до ввода здания в эксплуатацию.
Работаем в Большой Ялте и по всему Крыму.

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Как мы работаем

Наш основной принцип - работаем для Клиента

Мы максимально стараемся воплотить в реальность требования наших заказчиков, предоставив при этом наилучшее предложение, в соотношении Цена/Качество.

  • 1. Подготовительные работы
  • 2. Проектирование
  • 3. Юридическое сопровождение
  • 4. Строительство объекта
  • 5. Полная комплектация объекта
  • 6. Передача объекта заказчику
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Этапы реализации проекта

Мы предлагаем своим клиентам своевременное поэтапное сотрудничество

Подготовительные работы

Первый этап
Составление технического задания. Предварительные просчеты стоимости реализации проекта.

Проектирование

Второй этап
Разработка проектной документации, необходимой для получения на разрешение строительства.

Юридическое сопровождение

Третий этап
Получение всей необходимой документации для ввода здания в эксплуатацию.

Строительство объекта

Четвертый этап
Ведение объекта от земляных работ до отделочных и благоустройства.

Полная комплектация объекта

Пятый этап
Поставки отделочных материалов (мебель, свет, сантехника, декор и т.д.)

Передача объекта заказчику

Шестой этап
Гарантия качества. Сервисное и техническое обслуживание.

Почему выбирают именно нас

Наши Преимущества

Наш приоритет - довольный клиент

Высококвалифицированный персонал

Гарантия качества наших работ

В нашей команде работает только высококвалифицированный персонал, имеющий довольно большой опыт в сфере строительных работ

Построено более 30 объектов

Приличный опыт за спиной

Начиная с 2007 года, нами было выполнено и построено уже более 30 объектов, по Большой Ялте и всему Крыму

Конкурентные цены

Вы будите приятно удивлены

Сотрудничая с официальными поставщиками материалов, мы можем предложить Вам доступные цены на весь спектр наших услуг

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Наши контакты

Обратная связь

Строительная компания "Крымский Вектор"

Адрес
Республика Крым, г. Ялта,
ул. Киевская 24б, 4 этаж, офис №9
Email: vektor_crimea@mail.ru
Для связи
+7 (978) 899-80-02
+7 (978) 109-58-50

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